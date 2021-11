Udało się wygasić ognisko koronawirusa na oddziale wewnętrznym szpitala we Włocławku

Ognisko koronawirusa w szpitalu we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zawiesił przyjęcia do oddziałów internistycznych 11 października 2021 roku. Powodem było ognisko zakażenia koronawirusem. 26 października decyzja o wstrzymaniu przyjęć została jednak wydłużona. Związana była z nadal trwającym ogniskiem i zakażeniami wśród pacjentów II Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Pacjenci, zgłaszający się do szpitala we Włocławku, byli – w miarę możliwości - przekierowywani do innych szpitali w regionie.