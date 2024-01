Szykują się zmiany w dowództwie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Już od połowy grudnia w szeregach policji w Bydgoszczy krąży nieoficjalna informacja o tym, że nadinsp. Piotr Leciejewski, obecny Komendant Wojewódzki Policji w Kujawsko-Pomorskiem ma odejść ze stanowiska.

O to, czy złożył raport do szefa komendanta głównego, pytaliśmy w bydgoskim garnizonie, ale policja odsyła do KGP. Z nieoficjalnej informacji wynika, że odejście miałoby nastąpić 5 stycznia.

- W związku z powierzeniem funkcji stanowiska Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi trwają rozmowy kadrowe między innymi z komendantami wojewódzkimi Policji. O ich efektach opina publiczna zostanie poinformowana, kiedy zapadną ostateczne decyzje - mówi nadkom. Piotr Świstak, z wydziału prasowo-informacyjnego biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji.

W drugiej połowie grudnia z kolei media informowały, że swoje odejście zadeklarowali komendanci: stołeczny, małopolski, lubelski, podlaski, śląski, kujawsko-pomorski, pomorski oraz opolski. Mowa o ośmiu szefach komend wojewódzkich, którzy mieliby opuścić stanowiska razem z Jarosławem Szymczykiem, czyli poprzednim komendantem głównym.