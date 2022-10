Szynka z kością parzona przez 9 godzin. Takie danie będzie reprezentować Kujawy i Pomorze w Warszawie

15 października w Kowalu zakończył się wojewódzki etap „Bitwy regionów”, ogólnopolskiego konkursu dla kół gospodyń wiejskich. Co rok wybierana jest najlepsza potrawa w Polsce. Spośród 16 potraw z naszego regionu, do finału zakwalifikowała się wielkanocna szynka parzona z kością Koła Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie w powiecie mogileńskim.

Dania wielkanocne, które zachwyciły i zaskoczyły wszystkich jurorów

Jak mu zasmakowało najlepsze danie KGW w Kujawsko-Pomorskiem?

- To była fantastyczna szynka, zrobiona w stary sposób, kultywowany z pokolenia na pokolenie – odpowiada. - Szynka została odpowiednio zamarynowana i ugotowana, czyli przez tyle godzin, ile waży (laureatka ważyła 9 kg – przyp red.). Była zrobiona tak, jak powinna być i do niej panie podały mnóstwo fajnych dodatków, np. serniczek buraczkowy, czyli buraczki zżelowane na zasadzie panna cotty. Do tego była jeszcze zupa chrzanowa, bardzo kremowa. To dania wielkanocne, które zachwyciły i zaskoczyły wszystkich jurorów.