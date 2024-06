Miała być hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Były nawet pieniądze... I projekt póki co upadł

- Panie prezydencie co się takiego wydarzyło, że pierwszy raz rezygnujemy z dotacji jaką Grudziądz otrzymał z Ministerstwa Sportu na ten cel? Co przesądziło o tym? Czy propozycja którą pan w to miejsce skieruje jest lepsza od tej która była nam przedstawiona? Czy są nowe uzgodnienia z ministerstwem? - pytał Marek Czepek, radny Prawa i Sprawiedliwości . - A może szkoła w takiej sytuacji została bez boiska?

Przypomnijmy . Złożony projekt na budowę boiska przy ZST znalazł się w czerwcu 2023 roku na liście zwycięskich w ramach pierwszego naboru do programu budowy przyszkolnych hal "Olimpia" organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jeszcze w rządzie PiS. Co ważne, z hali sportowej nie tylko mieli korzystać uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego, ale miała ona być ogólnodostępna. Hala miała być typu namiotowego z zadaszeniem. Dofinansowanie jakie uzyskało miasto wynosiło 2, 8 mln zł.

Wówczas prezydent Maciej Glamowski podkreślał: "- Dzięki realizacji inwestycji zagospodarowany zostanie bardzo duży teren należący do placówki, który do tej pory pozostawał pusty. To także kolejny dowód na to, że aktywnie poszukujemy środków finansowych, by realizować inwestycje w wielu obszarach funkcjonowania miasta".