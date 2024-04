Ta mąka została wycofana ze sprzedaży. Wykryto toksyczne substancje groźne dla zdrowia - nowe ostrzeżenie GIS [24.04.2024]

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega - wycofano ze sprzedaży kilkanaście serii mąki migdałowej. - Nie należy ich spożywać - ostrzega GIS. Powodem wycofania mąki jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn - toksycznej substancji szkodliwej dla zdrowia, która może działać rakotwórczo. Czytaj więcej!

Te serie mąki zostały wycofane ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ważny komunikat dla konsumentów o wycofaniu ze sklepów mąki migdałowej.

Jak czytamy w komunikacie, Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że w badaniach właścicielskich stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w surowcu wykorzystanym do produkcji przez firmę RADZIOWI Sp. z o.o. niżej wymienionych partii mąki migdałowej. Aflatoksyny to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. - Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów - ostrzega GIS.

Oto wycofane partie mąki - ważny komunikat dla konsumentów

Decyzja dotyczy wybranych partii mąki migdałowej FIVIO 250 g, kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone, producent: RADZIOWI Sp. z o.o., ul. Chopina 8A, 36-200 Brzozów.

Numer partii / Data minimalnej trwałości: 2P13.03/2 28-02-2025

2P14.03/1 28-02-2025

2P15.03/1 28-02-2025

2P20.03/1 20-12-2024

2P21.03/1 21-12-2024

2P22.03/1 22-12-2024

2P23.03/1 23-12-2024

2P27.03/1 27-12-2024

2P28.03/2 28-12-2024

2P29.03/1 29-12-2024

2P29.03/2 29-12-2024

2P02.04/1 02-01-2025

2P03.04/1 03-01-2025 Firma RADZIOWI Sp. z o.o. niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań poinformowała właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wdrożyła procedurę wycofania wyżej wymienionych partii produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Pełny komunikat o wycofanym produkcie na stronie GIS - KLIKNIJ TUTAJ

Aflatoksyny - czym są? Te toksyczne substancje mogą działać rakotwórczo

Aflatoksyny to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus. Zarodniki grzybów roznoszone są przez wiatr lub owady i w ten sposób trafiają do upraw rolnych, a następnie do magazynów.

Jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, produkowane przez grzyby aflatoksyny są toksyczne: przyczyniają się do powstawania wolnych rodników tlenowych,

mogą powodować wady w rozwoju płodu,

mogą powodować mutacje genów,

mogą powodować uszkodzenia wątroby, nerek, układu nerwowego i odpornościowego,

sprzyjają powstawaniu raka wątroby. Substancje te zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC, International Agency for Research on Cancer) do karcinogenów grupy 1. Rakotwórcze aflatoksyny najczęściej występują w niewłaściwie przechowywanych ziarnach zbóż, nasionach roślin strączkowych, orzechach, suszonych owocach (figach, rodzynkach), olejach roślinnych i przyprawach (pieprz, papryka, gałka muszkatołowa, imbir, kurkuma). Zdecydowanie rzadziej ich obecność wykrywana jest w mięsie, jajach i mleku zwierząt karmionych zanieczyszczoną paszą. W Polsce zanieczyszczone aflatoksynami są najczęściej produkty pochodzące z importu - orzechy arachidowe i brazylijskie, pistacje, kukurydza i ryż oraz produkty z nich wytwarzane (masło orzechowe, mąka, ciastka, płatki zbożowe itp.).

