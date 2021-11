Ta uprawa to hit! Słoneczniki zdobywają Polskę. Upraw przybywa nie tylko w południowej części kraju

- Słoneczniki to zapewne uprawa przyszłości także w naszym kraju - uważa Krzysztof Stachowicz z miejscowości Siedlec (woj. dolnośląskie), który w tym roku tę roślinę posiał na trzynastu hektarach.

To był jego „debiut”, ale na tyle udany, że w przyszłym roku zamierza zwiększyć areał tej uprawy do około trzydziestu hektarów.

Przybywa słoneczników, nie tylko w południowej części kraju

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich) uprawy słoneczników w Polsce zajmowały w 2020 roku 9 647,03 ha, zaś w 2021 roku było to już 19 531,55 ha.

W tym roku w gm. Cekcyn (pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie) słoneczniki zajmowały tylko 1,90 ha i była to uprawa należąca do Michała Nowackiego z Kruszki (internauci znają go jako Rolnika NIEprofesjonalnego).