Biogazownie rolnicze w Polsce wciąż są rzadkością. Sprawdziliśmy komu może opłacać się taka inwestycja

- W Polsce działa prawie sto biogazowni rolniczych, a np. w Niemczech kilka tysięcy - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. - Biogazowni powinno być więcej, ale nie jestem zwolennikiem tego, by uprawiać rośliny takie jak kukurydza specjalnie po to, by trafiły one do biogazowni. Resztki z produkcji roślinnej i zwierzęcej - to co innego!

Liczebność zwierząt hodowlanych w Polsce