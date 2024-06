Tabela wypłat czternastych emerytur w 2024 roku. Tyle dostaną seniorzy we wrześniu [14.06.2024]

Czternasta emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów

Rząd podjął już decyzję ws. czternastych emerytur. Kolejny rok z rzędu zostaną wypłacone dodatkowe pieniądze dla seniorów. Wiemy, jakie będą stawki i kiedy ZUS przeleje środki.

Zobacz także:Wyjaśniamy czerwcowo-lipcową waloryzację emerytur 2024. Mamy wyliczenia brutto

Podjęto decyzję, że czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Pieniądze trafią do wszystkich uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem. "Czternastka" wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Otrzyma ją ok. 8,9 mln emerytów i rencistów.