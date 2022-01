Tak budują się Ania i Grzegorz Bardowscy. Niezwykły dom gwiazd programu Rolnik Szuka Żony [zdjęcia]

Anna i Grzegorz Bardowscy już niebawem będą mogli zamieszkać w swoim wymarzonym domu. Para pochwaliła się kolejnym etapem budowy i okazuje się, że zdecydowali się na bardzo nowoczesne rozwiązania.

- Będziemy mieli kontrolę wszystkiego ze smartfona. Np. jednym przyciskiem możemy zrobić sobie randkę w domu! Żaluzje w dół, światło przyciemnione - opowiadają.

Ania i Grzegorz postawili na bardzo nowoczesny styl, w którym dominują odcienie bieli, szarości i brązu. W domu na pewno nie zabraknie przestrzeni - w końcu ich gniazdko ma ponad 220 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Fani pary znanej z programu Rolnik Szuka Żony pomagają w budowie domu. Ostatnio Bardowska uznała, że poprosi internautów o pomoc, by to oni zdecydowali, które drzwi mają pojawić się w ich domu. Ania relacjonowała kilka dni temu kolejny etap budowy: - Na piętrze budynku przygotowania pod gładzenie ścian, czekamy jeszcze na płytki do łazienki, drzwi o które ostatnio Was pytałam nadal nie wybrane, a nowych tematów dochodzi coraz więcej.