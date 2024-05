Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [19.05.24]

Z kim jest w związku Robert Biedroń?

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek poznali się podczas pracy nad organizacją Kampania Przeciw Homofobii, która została powołana do życia w 2001 roku przez Roberta Biedronia. Śmiszek, który był na ostatnim roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, postanowił wesprzeć organizację w 2002 roku.

Między Panami zaczęło iskrzyć podczas podróży służbowej do Berlina. 14 lutego 2002 roku, w święto zakochanych, oficjalnie zostali parą. Przez lata to Robert Biedroń był na świeczniku mediów, a partner wspierał go w karierze politycznej.

Sytuacja zmieniła się w 2019 roku, gdy Krzysztof Śmiszek kandydował w wyborach do Sejmu. Obecnie pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.