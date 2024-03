Tak mieszkają i żyją w Japonii Bartosz Kurek i jego ukochana Anna. Wkrótce wrócą do Polski

Bartosz i Anna Kurek cztery ostatni lata spędzili w Nagoi. Ich japońska przygoda dobiega końca. Klub Wolf Dogs Nagoja już w oficjalnym oświadczeniu przyznał, że polski siatkarz opuszcza drużynę. Na razie to nieoficjalne informacje, ale wszystko wskazuje, że 36-letni przyjmujący wróci do polskiej ligi i podpisze kontrakt z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.

Bartosz i Anna tworzą zgrany związek od 2016 roku, a od 2020 roku są małżeństwem. Siatkarz podkreśla, że w jego wypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia. Anna Grejman także grała w siatkówkę i to z powodzeniem. Razem cieszą się z sukcesów, razem pokonują trudne chwile. Anna zakończyła karierę i towarzyszy mężowi w sportowych wojażach: najpierw mieszkali we Włoszech (w latach 2019-2020 Bartosz grał w Vero Volley Monza), a następnie do Japonii (w 2020 roku siatkarz podpisał kontrakt z klubem Wolf Dogs Nagoja).