Żona Karola Bieleckiego - tak wygląda. Odnosiła sukcesy w konkursach piękności. Zobaczcie zdjęcia! [27.04.2024]

Ile lat ma Karol Bielecki?

Karol Bielecki urodził się 23 stycznia 1982 roku w Sandomierzu. Ma 42 lata . Mimo iż ostatecznie został jednym z najlepszych w historii Polski piłkarzy ręcznych, w dzieciństwie chciał być kolarzem. Potem wybrał piłkę, ale nożną. Do piłki ręcznej przekonał go jego nauczyciel Ryszard Kiljański.

Niezwykła kariera Karola Bieleckiego

Karol Bielecki swoją przygodę z piłką ręczną zaczynał w Wiśle Sandomierz. Potem przeszedł do Iskry Kielce. W 1999 roku zagrał swój pierwszy mecz w Ekstraklasie i Lidze Mistrzów. W 2002 roku wraz z reprezentacji Polski do lat 20 zdobył młodzieżowe mistrzostwa Europy. Potem szybko posypały się kolejne sukcesy. W swoim debiucie w pierwszej reprezentacji narodowej w tym samym roku zdobył aż 6 goli. Rok później zdobył mistrzostwo kraju i Puchar Polski. W 2004 roku trafił do niemieckiego klubu SC Magdeburg za 200 tys. euro! W 2007 roku przeszedł do Rhein-Neckar Löwen, a w 2012 - do PGE VIVE Kielce. W 2018 roku zakończył karierę.