Tak można sobie podwyższyć emeryturę. ZUS zdradził nam popularne triki [01.07.2024]

Dlaczego warto pracować dłużej?

Staż pracy a wysokość emerytury

Choć nowy system emerytalny nie wymaga od ubezpieczonych posiadania określonego stażu pracy do uzyskania prawa do emerytury, to jednak długość okresu zatrudnienia może mieć istotny wpływ na wysokość świadczenia. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach, gdy wyliczona emerytura okazuje się niższa od minimalnej gwarantowanej przez państwo kwoty.