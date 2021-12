Tak na pewno nie zostaniesz milionerem, a możesz zostać z zerem na koncie! To piramida finansowa

- Trzeba być naprawdę bezdusznym i perfidnym, by link do fałszywej platformy umieścić w znanym portalu społecznościowym pod postem, w którym jest apel o pomoc dla ciężko chorej dziewczynki - bulwersuje się pan Jan, żołnierz zawodowy z Torunia. - Oszust zachęca do inwestycji, na której można sporo zarobić, padają kwoty w dolarach i euro i na koniec komentarz: "Na pewno wystarczy na drogie leki". Jakby ktoś chciał wykorzystać desperację rodziny chorego dziecka?! Jak można posuwać się do czegoś takiego? Okropne!