Tak na pewno zaoszczędzisz na wielkanocnych zakupach. Zrób to koniecznie, zanim pójdziesz do sklepu!

1. Zaplanuj swoje świąteczne menu

Zanim wyruszysz z koszykiem na świąteczne zakupy, zaplanuj jakie potrawy pojawią się na Twoim świątecznym stole, nie tylko jeśli chodzi o ich skład, ale też ilości. Święta to czas, kiedy – niestety – marnujemy dużo jedzenia. Dbając o to, aby nikt nie wyszedł głodny, często przeszacowujemy możliwości naszych współbiesiadników.

2. Korzystaj z gazetek promocyjnych

Gazetki reklamowe sklepów to wiarygodne źródło informacji, jeśli chodzi o promocyjne ceny produktów. Szczególnie warto śledzić je w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc – w promocji pojawia się wtedy wiele typowo świątecznych produktów spożywczych. Zaopatrz się w gazetki ulubionych sklepów i sprawdź, gdzie najtaniej dostaniesz to, czego potrzebujesz na święta. Na zakupy wybierz się kilka dni przed świętami, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że uda Ci się kupić wszystko w lepszej cenie.

3. Załóż kartę lojalnościową

Wszystkie duże sieci spożywcze operujące w Polsce mają swoje programy lojalnościowe, które niosą dla użytkownika szereg korzyści. Jakich? Przykładowo POLOkarta sieci POLOmarket, dostępna w tradycyjnej formie plastikowej a także wirtualnie w aplikacji, to zniżki i promocje, dedykowane treści kulinarne (tylko aplikacja), dostęp do gazetek promocyjnych online (tylko aplikacja) oraz narzędzie do tworzenia list zakupowych (tylko aplikacja). Zabierz na zakupy swoją POLOkartę lub aplikacje i ciesz się niższym paragonem.

4. Wybierz marki własne

5. Zjedz zanim pójdziesz na zakupy

6. Nie czekaj na ostatni moment

Zakupy na ostatni moment to proszenie się o kłopoty – zazwyczaj sklepy są pełne spóźnialskich, a półki mocno przetrzebione. Nierzadko oznacza to konieczność wydania większej ilości pieniędzy – promocyjne oferty zostały wykupione przez zapobiegliwych konsumentów, a zostały tylko droższe produkty. Do tego zakupy za pięć dwunastu to często brak podstawowych składników świątecznych potraw i konieczność szukania ich w wielu sklepach, a to z kolei prosta droga do przedświątecznej frustracji i niedoczasu.