- Widzimy że dobre, rozwijające się warsztaty, do których chcą się umawiać kierowcy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry. Kierowcy często szukają opinii o warsztacie w internecie i przede wszystkim zwracają uwagę na jakość wykonywanej pracy przez mechaników, więc to jest kluczowy aspekt powodzenia w tej branży. Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, więc potrzeby są ogromne, a zapotrzebowanie na mechaników stale rośnie - powiedział Filip Goździewicz , członek zarządu DobryMechanik.pl.

Doświadczenie a wysokość wynagrodzenia

- Jestem właścicielem warsztatu z kilkoma stanowiskami i dobór odpowiedniego zespołu stanowił dla mnie zawsze wyzwanie. Żeby skompletować pewną i godną zaufania załogę, musiałem przejść długą i wyboistą drogę. Od dłuższego czasu zauważam spory niedobór mechaników zza wschodniej granicy oraz mniejszy niż wcześniej napływ młodych, chętnych i zdolnych absolwentów ze szkół mechanicznych. Na chwilę obecną szansy na napływ dobrej jakości siły roboczej upatruję w ustabilizowaniu sytuacji na Wschodzie, co spowoduje ponowny wzrost migracji specjalistów do naszego kraju. Na to niestety wydaje się, że trzeba będzie jeszcze poczekać - uważa Michał Bułgajewski, właściciel warsztatu Auto Miś w Szczecinie.