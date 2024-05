Tak są otwarte sklepy 3 maja - Biedronka, Lidl, Żabka. Gdzie zrobić zakupy 3.05? Oto godziny otwarcia sklepów [3.05.2024 r.]

W tym roku 3 maja przypada w piątek. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy a także święto, w które obowiązuje zakaz handlu, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. W piątek 3 maja 2024 roku - markety i galerie handlowe będą nieczynne. Otwarte będą niektóre Żabki.

3 maja obchodzone są dwa święta - państwowe i kościelne. Jedno z nich to Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja. Drugie - to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To dzień ustawowo wolny od pracy. To także dzień, w który obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że 3 maja 2024 sklepy będą zamknięte.