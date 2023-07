Tak skarbówka walczy z szarą strefą, również w Kujawsko-Pomorskiem. Oto, jak wygląda prawdziwy paragon fiskalny

Paragony kelnerskie

Zdarzają się też, jak mówią urzędnicy skarbówki, paragony kelnerskie, m.in. w lokalach gastronomicznych naszego regionu. Jest to nic innego, jak dokument wypisany odręcznie, na bloczku oznaczonym np. jako "pokwitowanie wpłaty". Może to być również dokument zbliżony z wyglądu do paragonu fiskalnego. Nie jest to jednak paragon fiskalny, jeżeli nie pochodzi z wydruku z kasy fiskalnej.

Paragony niefiskalne

Tajemnicą poliszynela, jak gastronomia próbuje wystawić skarbówkę wydając "paragony kelnerskie". To kawałek kartki z podanymi skrótowo i niezrozumiale pozycjami, a na końcu cena. Nagłówek brzmi: "rachunek dla konsumenta". Jak wiadomo, chodzi to, by ominąć płacenie podatków. W praktyce wygląda to tak, że wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To on ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak te pieniądze nie trafiają do budżetu, a do kieszeni sprzedawcy.