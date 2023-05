Tak sobie załatwisz umorzenie zaległości za abonament RTV. To trik na niepłacenie abonamentu

Skontaktowała się z nami Czytelniczka z pow. golubsko-dobrzyńskiego. - Mam 58 lat, więc nie załapuję się na zwolnienie z płacenia abonamentu RTV ze względu na wiek. Gdy żył mąż, to nie było problemów z płatnościami. Niestety, dwa lata temu mąż nagle zmarł. Zostałam z jedną pensją. Chyba przez te trudne przeżycia i stres podupadłam na zdrowiu. W aptece co miesiąc zostawiam majątek. Musiałam ograniczyć wydatki i padło na abonament RTV. W efekcie mam już ponad 400 złotych długu i spodziewam się wezwania do zapłaty. Słyszałam, że można starać się o umorzenie długu albo rozłożenie na raty. W jakiej sytuacji? Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku - pyta Czytelniczka]

Choć wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyła Poczta Polska, to nie ona ma uprawnienia do umarzania czy rozkładania na raty zadłużenia abonenta. Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami.