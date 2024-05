Tak szpitale z regionu wykorzystują sprzęt od WOŚP. Wsparcie trafiło do wielu placówek

Od 30 lat, także szpitale w regionie otrzymują sprzęt z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak go wykorzystują? Sprawdziliśmy.

- To nieoceniona pomoc dla naszych lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów i analityków – wymienia dr n. med. Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. I argumentuje: - Ten nowoczesny i specjalistyczny sprzęt pozwala nam pracować sprawniej i efektywniej, zapewnia możliwie jak najlepszą opiekę pacjentom. Lek. med. Iwona Misiak, dyrektor ds. medycznych w Szpitalu Lipno spółka z o. o.: - Bardzo przestrzegamy tego, aby sprzęt z Fundacji był właściwie wykorzystywany. Zgodnie z prawem.

W gotowości, wymagane szkolenie

W szpitalu Biziela, wsparcie z WOŚP uzyskały m. in. neonatologia, położnictwo, anestezjologia, urologia, okulistyka, reumatologia, mikrobiologia a więc i sprzęt jak: inkubatory, aparaty USG, respiratory, aparatura laboratoryjna do identyfikacji i określania antybiotykowrażliwości drobnoustrojów oraz do diagnostyki genetycznej, określającej bakterie czy wirusy.

Wszystko używane jest na bieżąco i mocno eksploatowane. Są też urządzenia w tzw. gotowości, jak pompy infuzyjne - są wykorzystywane nie w przypadku każdego hospitalizowanego pacjenta, a tylko wówczas, gdy podawanie leków - właśnie w taki sposób - jest wymagane. Ale i mocno zaawansowana aparatura, która jest potrzebna w sytuacjach szczególnych.

- W tym roku otrzymaliśmy bardzo nowoczesne urządzenie do prowadzenia resuscytacji dziecka tuż po urodzeniu, które cały czas jest połączone z matką. Jego użycie jest możliwe przy wystąpieniu pewnych warunków, m. in. pępowina musi mieć odpowiednią długość i nie może nastąpić przedwczesne oddzielenie się łożyska, dlatego obsługa tego sprzętu wymaga dodatkowych szkoleń personelu, co realizujemy – informuje Agnieszka Rogalska. Pierwszy taki aparat w Polsce

Od WOŚP, na przestrzeni 30 lat Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy otrzymał m. in. tomograf komputerowy do badań dzieci, aparat do leczenia nerkozastępczego, urządzenia do badania słuchu, kardiomonitory czy pierwszy w Polsce aparat, który pozwala identyfikować drobnoustroje metodą spektrometrii mas - w kilka minut, zamiast w ciągu 24 - 48 godz. z użyciem metod klasycznych. Trafił do Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, w 2014.

- Tylko w 2023 roku trafił do nas sprzęt za blisko 2 mln zł, z czego za 1,5 mln zł do Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – informuje Marta Laska, rzecznik prasowy szpitala. A chodzi m. in. o analizator do diagnostyki molekularnej zakażeń krwi i wykrywania mechanizmów oporności bakterii i grzybów, na antybiotyki oraz o automatyczny aparat do oceny minimalnego stężenia antybiotyku, hamującego wzrost drobnoustrojów. - Ten system ocenia wrażliwość bakterii i grzybów na znane nam antybiotyki i dodatkowo ujmuje nowe antybiotyki, co dopiero wprowadzone na rynek europejski. Precyzyjne wyniki tych badań uzyskujemy po 18-24 godz. Natomiast w metodach klasycznych, po 18 - 48 – mówi prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy.

Za to analizator do diagnostyki molekularnej, identyfikuje po 5 różnych gatunków bakterii i grzybów, w 4 ml krwi pobranej od pacjentów z sepsą. - I to bezpośrednio w niej, co jak na współczesność, jest przełomowe. Metodą rezonansu magnetycznego, która - jak dotąd – jest niedostępna w laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce – podkreśla prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska. I dodaje: - Aparat wykrywa też, w tej samej próbce krwi i w tym samym czasie, 13 genów oporności na antybiotyki u bakterii. Te informacje, uzyskujemy średnio już w ciągu 3,5 godz., co jest rewolucyjne w porównaniu do czasu oczekiwania na wynik w metodach powszechnie stosowanych, który wynosi minimum 24 - 48 godz. W przypadku sepsy jest to często za późno.

Zgodnie z przeznaczeniem

W 2023 roku, w tym szpitalu przyjęto 8 483 pacjentów. W 2024 – blisko 3 tys. - Przydatność sprzętu WOŚP jest ogromna. Szczególnie na oddziale dziecięcym i noworodkowym – wymienia lek. med. Iwona Misiak, dyrektor ds. medycznych w Szpitalu Lipno spółka z o. o. Tu trafiły m. in. rozkładane fotele, na których matki – o wiele wygodniej – mogą spędzać noce ze swoimi chorymi dziećmi.

Dyrektor podkreśla, że sprzęt, który szpital otrzymuje z Fundacji jest wykorzystywany w 100 proc. I zgodnie z jego przeznaczeniem, czego bardzo w placówce się przestrzega. - Kiedy zawiesiliśmy jeden z naszych oddziałów, to sprzęt WOŚP, który do niego trafił stał w magazynie, bo – zgodnie z przepisami – nie mógł być nigdzie indziej wykorzystywany. Trzeba mieć zaufanie do siebie, wtedy taka pomoc ma sens – stwierdza dyrektor Iwona Misiak.

