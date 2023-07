Tak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej grypy, HIV i AIDS, mniej szczepień

Grypa siała żniwo

Do gorszych trzeba zaliczyć wysoki skok zachorowań na grypę. Zapadalność w regionie była wyższa niż w kraju. Ogółem w regionie wyniosła 298 026 przypadków, o 107 079 więcej niż w roku ubiegłym. Blisko połowa zachorowań (144 144, czyli 48,37 proc.) dotyczyła dzieci do 14 lat. Najwięcej zgłoszeń było z powiatu grudziądzkiego (66 755 przypadków; 22,4 proc.), najmniej z golubsko-dobrzyńskiego (1 480 przypadków; 0,5 proc.).

Mniej obowiązkowych szczepień ochronnych

O ile jest zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie, spada zainteresowanie szczepieniami obowiązkowymi. - W 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim od obowiązku wykonania szczepień ochronnych uchyliło się 2 376 osób, co skutkowało niezaszczepieniem 2 035 osób o ok. 6,8 proc. więcej osób niż w roku poprzednim – informuje sanepid. - Utrzymywanie się takiego poziomu w perspektywie najbliższych lat może grozić powrotem epidemii chorób, które udało nam się zwalczyć za pomocą szczepień. Kluczowe jest utrzymanie stanu zaszczepienia na poziomie 90-95 proc. populacji, co jest wystarczające do osiągnięcia odporności zbiorowej.