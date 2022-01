Tak wyglądał radosny orszak Trzech Króli w Wąbrzeźnie. Zobaczcie zdjęcia

Uczestnicy orszaku Trzech Króli w Wąbrzeźnie wzięli udział w konkursie na strój historyczny "Jak wyglądał Orszak Trzech Króli?", organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Wśród prezentowanych strojów dominowały postacie Kacpra, Melchiora, Baltazara, Maryi oraz pasterzy. Najbardziej wierne historycznie, z pomysłem, oryginalne oraz wykonane z estetyką okazały się według jury stroje, które wykonali następujący uczestnicy konkursu:

Yakub Mech,

Nikola Marciniak,

Oliwia Lewandowska,

Gabriela Zakierska,

Zuzanna Rusinek,

Antonina Witt-Szczepaniak,

Zbigniew Stożyński.

Przypomnijmy, że 6 grudnia chrześcijanie wspominają Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi, a wydarzenie to zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi.

Zobaczcie zdjęcia z orszaku Trzech Króli w Wąbrzeźnie: