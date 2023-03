"Ślub od pierwszego wejrzenia" wiąże w pary osoby, które zgłaszają się do udziału w programie.Tak było z Anetą z Warszawy i Robertem ze Strzelna. - Do programu trafiłem z przypadku, a zmienił całe moje życie - wyznał na Instagramie pochodzący ze Strzelna Robert Żuchowski. Sporo podróżują. Odwiedzają egzotyczne kraje. Zobaczcie, jak żyją na co dzień Aneta i Robert Żuchowscy z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zdjęcia >>>>

AKPA