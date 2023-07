Tak żyje na co dzień Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tenisista wynajmuje mieszkanie w luksusowej dzielnicy

- Wynająłem tutaj mieszkanie, bo gram tutaj turniej, a poza tym to idealne miejsce do dłuższych przygotowań w tej części sezonu. Mamy tu doskonałą pogodę do grania przez niemal cały rok. Jest świetny klub tenisowy z doskonałą infrastrukturą. Monte Carlo nie jest duże, więc wszystko jest w sąsiedztwie - uzasadnił Hurkacz w rozmowie z "Super Expressem".