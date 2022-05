Taka jest najlepsza kiełbasa na grilla i do ogniska. Niekoniecznie grillowa, dlatego sprawdź, co kupujesz

Aż 85 proc. grillujących rodaków najczęściej wrzuca na ruszt mięso, głównie – kiełbasę i karkówkę. 75 proc. grilluje pieczywo, a 39 proc. – warzywa, czasem nawet i owoce. Najlepsza kiełbasa na grilla lub do upieczenia nad ogniskiem to niekoniecznie ta, którą producent nazwał grillową. Czy lepiej wybrać drobno rozdrobnioną czy średnio rozdrobnioną? A może tę wysoko wydajną? I dlaczego kiełbasa zwyczajna, śląska albo toruńska czasami tak bardzo różnią się od kiełbas o tej samej nazwie?Jaką kiełbasę wybrać na grilla lub do upieczenia nad ogniskiem? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę. Sprawdź teraz w naszej galerii >>>>>

Tomasz Czachorowski