Era skromniejszych waloryzacji emerytur?

Z ostatnich informacji wynika, że oczekiwany wzrost świadczeń może wynieść jedynie 7,5 proc., co jest najniższą prognozowaną wartością od 2021 roku. Taka zmiana może być zaskoczeniem dla wielu emerytów, którzy w ostatnich latach przyzwyczaili się do znacznie wyższych podwyżek.

Taka ma być waloryzacja emerytur w 2025 roku - prognozowane wyliczenia

Takie wskaźniki sugerują, że wzrost świadczeń emerytalnych będzie znacznie wolniejszy niż w latach poprzednich - dokładne wyliczenia zobacz w poniższej galerii. To oznacza, że emerytury będą rosły w tempie, które może nie zaspokoić oczekiwań seniorów, przyzwyczajonych do szybkiego wzrostu swoich dochodów. Co ważne, nie zmieniać na minus będą się za to ceny produktów w sklepach.