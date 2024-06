Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Rząd podał wskaźnik - o tyle wzrosną emerytury [16.06.2024 r.]

Taka będzie waloryzacja emerytur 2025 - rząd podał wskaźnik

O tyle wzrosną emerytury w 2025 roku. Wiemy, jakie będą podwyżki dla seniorów

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów poinformowano, że – według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Więcej o tym piszemy także w naszej galerii.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca 2024 r. wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

mm / PAP