Taki dom ma Mariusz Pudzianowski. Piękna posiadłość z dużym ogrodem [zdjęcia - 22.10.2021]

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie zdjęcia

Co wiemy o wnętrzach posiadłości? Mariusz Pudzianowski najwyraźniej lubi kolor brązowy, bo jego jest zdecydowanie najwięcej. W takich barwach wykończony są m.in salon i kuchnia. Kuchnia jest raczej skromna, za to rozmiarami imponuje ogród, wykończony z dużą dbałością o szczegóły. To także ulubione miejsce zabaw psów Mariusz Pudzianowskiego.