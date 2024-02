W Toruniu trend jest rosnący - ostrzega Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. W czwartek rano (15 lutego) stan Wisły w Toruniu wynosił 542 cm, czyli przekroczył stan ostrzegawczy o 12 cm. To pierwszy stopień zagrożenia powodziowego.

- Tak wysokiego stanu wody nie było w naszym mieście od maja 2019 roku. Natomiast stan alarmowy wynoszący 650 centymetrów był przekroczony ostatni raz w 2014 roku. W najbliższych dniach stan wody będzie się nieznacznie wahał, przekraczając o 7-15 centymetrów stan ostrzegawczy – prognozuje toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Stan ostrzegawczy będzie się utrzymywał jeszcze przez kilka dni. Maszewski uspokaja jednak, że powódź nam nie grozi, bo od 20-21 lutego woda zacznie powoli opadać.

We Włocławku, czyli powyżej Torunia, Wisła podniosła się do 492 cm i jest to stan wysoki. Stany ostrzegawcze obowiązują także dla kolejnych nadrzecznych miast: