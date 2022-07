Takie bardzo ważne zmiany czekają kredytobiorców mieszkaniowych jeszcze w wakacje 2022

- W skrócie ma to działać mniej więcej tak, że osoby posiadające kredyty złotowe, będą mogły do końca 2023 roku odłożyć w czasie spłatę ośmiu rat, za darmo - tłumaczy Oskar Sękowski, analityk HRE Investments. - Dotyczy to Polaków, którzy kupili mieszkania dla siebie, a nie np. na wynajem.