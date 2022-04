Zmiany dla kredytobiorców 2022 - zasady. Będzie można przełożyć zapłatę raty na później!

Cykl podwyżek stóp procentowych spowodował, że raty kredytów mieszkaniowych wzrosły o 70 procent 26 kwietnia poznaliśmy szczegóły wsparcia kredytobiorców. Pomoc ma polegać m.in. na spłacie przez trzy lata rat do wysokości 2 tys. zł. Inna zmiana: banki będą musiały podnieść oprocentowanie lokat.

Zmiany dla kredytobiorców w 2022. Pomoc w spłacie rat!

Po kolejnych podwyżkach stóp procentowych kredytobiorcy płacą dużo wyższe raty w złotówkach. Oznacza to m.in., że po przelewie do banku mniej niż kiedyś zostaje im w kieszeniach z tego, co zarabiają. O jak poważnym problemie mówimy, świadczą analizy HRE Investments. Wynika z nich, że jeszcze w 2020 roku przeciętny kredytobiorca wydawał na ratę 29 proc. dochodu, a dziś to aż 40-45 proc. Cykl podwyżek stóp spowodował, że rata przeciętnego kredytu (300 tys. zł na 25 lat) wzrosła o 70 proc. , a wciąż nie jesteśmy u kresu podwyżek.

- Przed nimi moja miesięczna rata kredytu hipotecznego wynosiła 1200 złotych miesięcznie - wspomina pani Monika, właścicielka 65-metrowego mieszkania na bydgoskim osiedlu Górzyskowo. - Teraz mam do zapłacenia 2200 zł raty. 1000 zł, a 2200 zł to jest ogromna różnica! Jestem po rozwodzie, sama wychowuję dwójkę dzieci w wieku szkolnym, a wszystko inne też drożeje, więc powoli dostaję zadyszki finansowej. Myślę, że takich osób jest teraz dużo więcej.

Na pewno takim kredytobiorcom przyda się pomoc, którą 25 kwietnia zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. 26 kwietnia poznaliśmy więcej szczegółów na ten temat. Cytowany przez Business Insider Polska, Waldemar Buda, minister rozwoju, podkreślił, że pomoc przy spłacie rat nie jest nowością, ale będzie usprawniona. 26 kwietnia tłumaczył też, jak ma zostać zastąpiony WIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym).

Premier mówił m.in. o pomocy w spłacie rat przez 36 miesiące w wysokości do 2 tys. zł (maksymalnie: 72 tys. zł). To rozwiązanie już istnieje i rząd nie planuje w nim większych zmian. "Pomorska" wielokrotnie o nim pisała, bo chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Promujemy go, ponieważ nie jest powszechnie znany, a teraz może z niego skorzystać ok. 100 tys. kredytobiorców - pieniędzy w FWK będzie dużo więcej.

Nowością będzie tutaj, jak podaje BIP, wniosek składany elektronicznie za pośrednictwem e-bankowości. Rząd zakłada, że zacznie to działać od wakacji. Oczywiście, dziś wnioski składa się na starych zasadach.

Ponadto rząd poprawił warunki umorzenia części spłaty kredytu. Zamiast 44 rat po 500 zł, będzie 12 rat po 2 tys. zł. Następne rozwiązanie to likwidacja WIBOR-u. Do końca roku to sektor bankowy ma wypracować nowe rozwiązanie. Minister rozwoju jako przykład podał stawkę POLONIA. Jeśli banki się nie dogadają, POLONIA ma zastąpić WIBOR.

Zmiany dla kredytobiorców 2022. Wakacje kredytowe za darmo!

- Zadłużeni mogą ponadto docenić rządowy pomysł na wakacje kredytowe bez płacenia za to (dziś to sporo kosztuje -red.) - ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - Każdy posiadacz złotowego kredytu mieszkaniowego będzie mógł bez odsetek raz na trzy miesiące przenieść ratę kredytu na przyszłość. W praktyce może to wyglądać tak, że raz na kwartał klienci banków zdecydują, że w danym miesiącu nie zapłacą jednej raty.

I tak np., jeśli jeszcze w ubiegłym roku klient płacił np. 1,4 tys. zł miesięcznie, a dziś rata wzrosła do 2400 złotych, to zamiast na obsługę zobowiązań wydać przez trzy miesiące po 7200 złotych, będzie mógł zapłacić 4800 złotych. Jedną ratę raz na kwartał będzie można przełożyć na później.

Ekspert wskazuje także na koszty, które z powodu zmian będą musiały ponieść banki i ktoś za to zapłaci.

- W pewnym stopniu nowe rozwiązania obciążą wyniki finansowe banków i nie powinniśmy mieć złudzeń, że część kosztów zostanie przerzucona na klientów. Bank imają do wyboru klasycznie trzy rozwiązania - obniżyć oprocentowanie depozytów, zwiększyć wpływy z opłat bankowych lub podnieść oprocentowanie kredytów. Dziś najbardziej prawdopodobne są dwa ostatnie rozwiązania - komentuje Turek.

W przypadku lokat premier chce zmobilizować banki do podniesienia oprocentowania do poziomu 3- 4 proc., ponieważ, zdaniem szefa rządu, dzisiejsze 1 proc. jest żenująco niskie. "Depozyty muszą podążać za rosnącą stopą referencyjną banku centralnego" - uważa Morawiecki.

