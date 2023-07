Takie będą ulgi podatkowe w 2024 roku. Nawet to będzie można odliczyć od podatku

PIT-37 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, wypełnianych w trakcie sezonu rocznych rozliczeń podatku PIT. Sezon podatkowy trwa u nas od 15 lutego do ostatniego dnia kwietnia chyba że ostatni dzień wypada w sobotę. W 2024 roku deklaracje będziemy składać do 30 kwietnia (wtorek). Zanim jednak będziemy składać warto wiedzieć jakie ulgi obowiązują i przygotować wcześniej odpowiednie dokumenty.

Nie są jeszcze znane wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024. Zobaczcie aktualnie znane ulgi podatkowe za rok 2023.

Koniecznie zobacz: Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność