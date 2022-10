Takie błędy popełniamy przy podlewaniu kwiatów. Takie nawyki niszczą teraz nasze rośliny

Rośliny jak każdy żywy organizm do przetrwania potrzebują odpowiedniej ilości wody. Podlewanie kwiatów to jeden z najważniejszych elementów ich pielęgnacji. Niewłaściwe wykonane może doprowadzić do:

gnicia korzeni,

uschnięcia rośliny,

poparzenia liści,

zahamowania wzrostu rośliny,

gubienia liści,

wystąpienia chorób grzybowych.

Choć podlewanie rośliny wydaje się bardzo prostą czynnością, na początkujących amatorów uprawy kwiatów doniczkowych czeka wiele pułapek. Postanowiliśmy sprawdzić, które z nich pojawiają się najczęściej.