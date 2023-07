Takie choroby musisz zgłosić do sanepidu w lipcu. W przeciwnym razie sanepid nałoży grzywnę [19.07.2023]

Choroby zakaźne to typ chorób wywoływanych przez drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby czy roztocza, a także jad kiełbasiany, pasożyty czy inne biologiczne czynniki chorobotwórcze. Szerzą się one przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową, kontakt seksualny, wkłucie bezpośrednio do organizmu przez zakażoną strzykawkę, a nawet przez owady. Ze względu na sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla ludzie narażonych na kontakt z osobą zakażoną.

