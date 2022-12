Takie gospodarstwa edukacyjne są w Kujawsko-Pomorskiem. Jak rolnik ma rozliczyć taką działalność?

Projekt rozpoczął się 1 marca 2022 r., a zakończy 31 października 2023 r. Spotkania odbywają się cykliczne, ostatnie było 24 listopada, w przyszłym roku zaplanowano sześć, również online. Można rozszerzyć wiedzę na temat przepisów, podatków, możliwości dofinansowania zagrody edukacyjnej, marketingu czy pomysłów na taką działalność.

Liderem projektu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a kieruje go do osób zainteresowanych rozszerzeniem swoich agroturystyk o działalność edukacyjną, a także do tych, którzy taki pomysł dopiero rozważają. Na portalu KPODR zachęca do tego Aleksandra Hapka z KPODR Minikowo, koordynatorka projektu:

- Gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z obiektu również poza sezonem wakacyjnym, szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 24 listopada, uczestnicy pytali o wybór odpowiedniej formy prawnej. Na pytania odpowiadał Paweł Wysiński z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. - Biorąc pod uwagę fakt, że głównym odbiorcą oferty obiektu miałyby być grupy szkolne i przedszkolne, niemożliwym staje się korzystanie z ulg przewidzianych dla działalności agroturystycznej (uczestnicy zajęć nie byliby traktowani jako osoby przebywające na wypoczynku) – wyjaśnia Aleksandra Hapka. - W związku z tym ekspert wyszedł z dwiema propozycjami: dla osób chcących przetestować świadczenie tego rodzaju usług lub świadczących je okazjonalnie oraz dla osób, które chcą traktować je jako jedno z podstawowych źródeł dochodu.