Jesienią i zimą zwiększa się liczba upadków rolników. Mamy nowe informacje z KRUS w regionie

Większa liczba wypadków w gospodarstwach rolnych i na drogach wiejskich jest spowodowana m.in. mniejszą ilością światła dziennego w ciągu doby, występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej zera.

- Nawierzchnie obejść i dróg stają się śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po zmierzchu na obszarach nieoświetlonych w niewłaściwym obuwiu, nie dostosowują prędkości do warunków na drodze i nie noszą odblasków - uczula Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, a także potrąceń pieszych, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, otarcia, rozcięcia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy i obrażenia wielonarządowe.