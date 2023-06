Takie grzyby możesz znaleźć od czerwca 2023 w polskich lasach. Grzybiarze już mają pierwsze zbiory [zdjęcia]

Czerwiec to fascynujący czas dla miłośników grzybobrania. Lato tuż tuż, zatem wiele gatunków grzybów zaczyna się pojawiać w lasach i na łąkach. I tak będzie aż do późnej jesieni. Czerwiec to idealny moment, aby wyruszyć na poszukiwania grzybów. W poniższej galerii, zobaczysz grzyby, które można zebrać już w czerwcu.