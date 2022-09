Takie mają być zasady zamrożenia cen energii. Tańsze rachunki za prąd w limicie do 2000 kWh

Rząd szykuje też mechanizmy, które mają doprowadzić do obniżki cen energii – zarówno na rynku, jak i dla odbiorców indywidualnych. Wkrótce w wykazie prac rządu ma się pojawić projekt ustawy, który będzie miał na celu wdrożenie zapowiedzi premiera Morawieckiego o stałej cenie za energię elektryczną do limitu 2000 kWh rocznie (z wyjątkami, gdzie wyniesie on 2600 kWh, np. w przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi). Co ważne, wyższe koszty prądu mają objąć wyłącznie nadwyżkę zużycia, a nie podwyższyć opłatę za całe zużycie!

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych przekracza 30 mld zł.