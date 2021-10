Takie objawy to znaki ostrzegawcze, które mogą wskazywać udar mózgu [lista - 15.10.21]

Udar mózgu to zagrażający życiu stan, w którym dochodzi do obumarcia części mózgu w wyniku zatrzymania dopływu krwi do jego tkanek. Znajomość znaków ostrzegawczych, które świadczą często o udarze mózgu, mogą wiele zmienić. Podczas udaru liczy się każda minuta. Szybkie leczenie może zmniejszyć uszkodzenia mózgu, które może spowodować udar.Znając oznaki i objawy udaru mózgu, możesz podjąć szybkie działania i być może uratować życie - może nawet własne!Warto poznać kilka oznak, które zdaniem lekarzy mogą świadczyć o udarze mózgu.Te objawy mogą wskazywać na udar mózgu. Oto najważniejsze oznaki, których nie wolno lekceważyć >>>>>

pixabay.com