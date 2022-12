Takie objawy wskazują na stan przedcukrzycowy. Oto lista ostrzeżeń dla naszego organizmu

Ze stanem cukrzycowym mamy do czynienia, kiedy poziom glukozy we krwi na czczo wynosi 100–125 mg/dl. Nie jest to jeszcze cukrzyca, lecz nieleczony, w większości przypadków doprowadza do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego. Najczęstszą przyczyną wystąpienia stanu cukrzycowego jest nieprawidłowa dieta, która obejmuje cukry proste oraz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nadwaga oraz otyłość. Wśród innych wymienia się:

nadciśnienie tętnicze,

zespół policystycznych jajników,

cukrzycę ciążową i urodzenie dziecka o wadze wyższej niż 4 kilogramy,

niską aktywność fizyczną.