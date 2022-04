Takie produkty spożywcze mogą powodować trądzik. Co jeść a czego unikać, aby pozbyć się trądziku?

Samo jedzenie nie powoduje trądziku ani mu nie zapobiega. Znaczenie mają geny i styl życia. Jednak osoby, które zmagają się z problemem zmian skórnych, powinny zwracać uwagę na to, co jedzą. Okazuje się, że niektóre produkty mogą nasilać trądzik i pogorszyć stan skóry, inne pomagają zachować zdrową cerę.Jakie jedzenie może wpływać na trądzik? Co jeść a czego unikać, aby pozbyć się trądziku? Zobacz teraz w naszej galerii >>>>>

pixabay.com