Takie przywileje mają honorowi dawcy krwi. Czy nadal dostają dwa dni wolnego?

- Jestem honorowym krwiodawcą. Staram się regularnie oddawać krew, przynajmniej dwa, trzy razy w roku. Robię to z potrzeby serca, a nie dlatego, by dostać kilka tabliczek czekolady i soczek. Nie ukrywam jednak, iż ucieszyło mnie, że gdy była ogłoszona pandemia, to krwiodawcy dostawali dwa dni wolnego za oddanie krwi - dzień poboru krwi i następny. Była okazja, by się zregenerować. Od 16 maja mamy stan zagrożenia epidemicznego. Mam nadzieję, że nadal zostały zachowane wspomniane dwa dni wolnego. Proszę wyjaśnijcie to na łamach. Jestem przekonany, że wiele osób to zainteresuje - mówił Czytelnik z Bydgoszczy w rubryce "Gazeta Słucham".