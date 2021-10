Takie pytania zadaje NFZ pacjentom przez telefon - lista pytań. Kto może spodziewać się telefonu?

NFZ zadzwoni do pacjentów szpitali w całej Polsce.Od 26 października 2021 roku do pacjentów, którzy przebywali ostatnio w szpitalu, będą dzwonić w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia ankieterzy. Poproszą pacjentów o odpowiedź na dziewięć pytań. Pytania będą dotyczyć dziewięciu obszarów związanych z pobytem w szpitalu.Celem działań NFZ jest poprawa jakości i dostępności świadczeń. Jakie pytania zada ankieter w ramach badania prowadzonego przez NFZ? O co może zostać zapytany pacjent, który przebywał w szpitalu? Zobacz listę dziewięciu pytań na kolejnych slajdach >>>>>

Łukasz Kaczanowski