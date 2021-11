Takie rośliny są trujące dla kotów. Trzeba uważać na nie w domu, a także w gospodarstwie rolnym [lista]

Takie rośliny są trujące dla kotów. Na niektóre trzeba bardzo uważać!

W przypadku zatrucia reakcja powinna być natychmiastowa. Jeśli podejrzewasz, że pupil zjadł trującą roślinę, niezwłocznie udaj się do lecznicy weterynaryjnej, nawet jeśli nie pojawiły się jeszcze ostre objawy. Im szybsza będzie reakcja, tym większa szansa, że lekarzowi uda się usunąć truciznę z organizmu.

Postaraj się zidentyfikować roślinę, którą zjadł kot, aby jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeśli nie jesteś w stanie od razu zawieźć zwierzęcia do lecznicy, podejmij pierwsze działania już w domu. Aby wywołać wymioty, lekarze zalecają podanie do pyszczka kota 1-2ml wody utlenionej na kilogram masy ciała. W przypadku braku pożądanej reakcji, należy podać dawkę ponownie. Działanie to należy wykonać maksymalnie do 3 godzin po połknięciu przez pupila trującej rośliny – po upływie dłuższego czasu taka czynność nie ma już sensu. Prowokowanie wymiotów nie jest jednak wskazane w przypadku spożycia przez kota difenbachii. Zakaz ten dotyczy także zwierząt nieprzytomnych, z zaburzeniami świadomości i problemami z oddychaniem.