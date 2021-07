Wybraliśmy oferty sprzedaży domów w cenie do 150 tysięcy złotych. Fakt: wymagają remontów i sporych nakładów pracy, ale atutem mogą być niskie ceny. Plus, to również możliwość własnej aranżacji.

Tanie domy na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem - mamy zdjęcia