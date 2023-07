Takie są najczęstsze choroby róż. Królowe ogrodów teraz kwitną, są bardzo wrażliwe

Róże występują w blisko 260 gatunkach. Są tak cenne, że powstała nauka o różach: rodologia, która jest gałęzią botaniki. Według prof. Ryszarda Popka, trudno zidentyfikować gatunki róż bez znajomości ekologii, rozmieszczenia i biologii tych roślin, co wymusza istnienie wąskiej specjalizacji i odrębnej literatury naukowej poświęconej tylko różom.

Róże są wielbione od wieków, to symbole wielu kultur świata. Miłośnicy róż są również w Polsce i mają swoje Święto Róży – to wystawa róż i aranżacji florystycznych organizowana we wrześniu przez Kutnowski Dom Kultury od 1974 roku. Róże ogrodowe pochodzą od producentów z całej Polski.