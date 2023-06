Takie są niebezpieczne aplikacje wycofane przez Google Play. Z tą aplikacją możesz stracić pieniądze i dane!

Wycofane aplikacje

W sklepie Google Play można pobrać przeróżne aplikacje, od różnych dostawców, jednak nie wszystkie są bezpieczne. Wiele z nich może zawierać szkodliwe oprogramowanie. Gdy pobierzemy aplikację, ono automatycznie zainstaluje się na naszym telefonie i w ten sposób możemy stracić dane i pieniądze.

Niebezpieczne aplikacje udają zwykłe programy, a potajemnie infekują urządzenia szkodliwym wirusem. Bardzo często jest to wirus trojan, który umożliwia hakerowi dostęp do zawartości zaatakowanego urządzenia. W ten sposób złodzieje poznają dane do logowania do kont bankowych, a także zapisują urządzenie do niechcianych usług premium w celu wyłudzenia pieniędzy.

Google weryfikuje aplikacje i te, które są podejrzane, usuwa. Jednak - co bardzo ważne - mimo, że aplikacja zostanie usunięta z Google Play i już nie można jej pobrać, to nie jest ona automatycznie usuwana z naszego urządzenia. Każdy sam musi odinstalować podejrzaną aplikację, inaczej wciąż jest ryzyko, że padnie łupem złodziei i hakerów.