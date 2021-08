Takie są proste i tanie sposoby na chwasty. Ocet i lodowata woda mogą być dobrą alternatywą

Środki totalne do zwalczania chwastów zawierające glifosat znalazły się na cenzurowanym. I to nie tylko z powodu zapowiadanych obostrzeń w Unii Europejskiej, ale także ze względu na przekonanie ekologów, że najlepsze jest to, co naturalne lub zbliżone do tego co występuje w naturze.

Polska jest europejskim liderem w produkcji malin oraz piątym producentem tych owoców na świecie