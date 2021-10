Takie są są zasady rejestracji noworodka w USC - krok po kroku. Poradnik dla świeżo upieczonych rodziców i przyszłych rodziców

Najpierw potrzebna jest karta urodzenia dziecka . Wystawia ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród, najczęściej lekarz albo położna. Po wystawieniu karty urodzenia, przekaże ją do USC. W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia należy zarejestrować noworodka w tymże USC.

Rejestracja noworodka to obowiązek jego rodziców bądź opiekunów prawnych. Kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże rodzicom (rodzicowi) jego numer PESEL i je zamelduje pod wskazanym przez zgłaszających adresem. Procedura rejestracji noworodka opiera się o przepisy. To przede wszystkim Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Sprawę załatwia się w swoim urzędzie stanu cywilnego.

Uwaga! Jeśli rodzic nie zgłosi się do urzędu w ciągu wspomnianych 3 tygodni, to kierownik USC sam wybierze imię dla dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Ma do tego prawo, gdyż takie są przepisy. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.