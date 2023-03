Takie są skutki jedzenia kiełków. Te osoby powinny je jeść - są nie tylko zdrowe ale i smaczne [20.03.2023]

Rośliny magazynują w nasionach zapasy witamin, minerałów, białka, by przekazać je następnemu pokoleniu. Jednak jedzenie nasion nie jest tym samym co jedzenie świeżych kiełków.

Kiełki to bardzo ważny składnik w diecie każdego. W kiełkach jest wszystko co najlepsze, i to w gigantycznych dawkach. Są skarbnicą witamin z grupy B, witaminy C, D, E, K, PP oraz żelaza, fosforu, wapnia, magnezu, potasu, cynku, jodu, manganu, miedzi, litu, selenu. Dużo w nich beta-karotenu, wartościowego białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3.

Kiełki najlepiej jeść na surowo, bo pod wpływem gotowania tracą wartość odżywczą.

Samodzielne hodowanie kiełków jest bardzo proste. Jednak jeśli nie mamy na to czasu kiełki są łatwo dostępne w wielu sklepach. Trzeba tylko pamiętać, aby były świeże. Ich ważność to tylko 5 dni. Kupując kiełki, należy wybierać wyłącznie te przechowywane w chłodni.